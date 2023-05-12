Сегодня в Казани ожидается ветер и до +20 градусов

В пятницу, 12 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +18—20 градусов. В целом по республике ожидается от +15 до +20°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха в республике будет «около нормы». Она составляет +13,6 градуса.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина