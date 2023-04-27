Зинэтула Билялетдинов рассказал, что помогло ему поверить в возвращение «Ак Барса» в серию

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Наставник рассказал, что игра была «боевой и хорошей».

— Что помогало верить в возвращение в серию? Это же спорт. Я вижу, что игроки делают и как они это делают, но бывают какие-то курьезные моменты. В играх, которые мы сыграли неудачно, были свои причины такого результата. Мы их понимаем, они исправимы, поэтому сегодня была такая игра, — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Еще тренер прокомментировал изменения в составе, которые произошли впервые в финальной серии. Место Вячеслава Войнова занял Кристиан Хенкель.

— Войнов не смог сыграть, потому что у него травма. Он сегодня покатался утром, но почувствовал, что не очень готов. Про седьмой матч не могу вам сказать ничего, посмотрим, — прокомментировал Билялетдинов.

Фото: ak-bars.ru

Также он похвалил болельщиков «Ак Барса» за «хорошую поддержку команды».

Благодаря победе «Ак Барс» сравнял счет в серии. Обе команды одержали по три победы. Последнюю игру хоккеисты проведут уже в Казани. Она состоится на «Татнефть Арене» 29 апреля в 17:00. В этом матче станет известен обладатель Кубка Гагарина.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов