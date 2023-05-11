Купить дачу в Татарстане семьи могут и на средства материнского капитала

Почти 90% татарстанских семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского (семейного) капитала, направляя их на строительство и покупку квартир и домов, в том числе, дачных. В 2020 году правительство РФ внесло поправки к законодательным актам, которые закрепили за семьей право приобретать на средства маткапитала дома не только на участках под ИЖС, но и на садовых участках.

Требования к жилому дому, который может служить дачей для семьи:

отдельно стоящее здание;

надежные несущие конструкции стен и крыши;

подвод к зданию основных коммуникаций.

Средствами материнского (семейного) капитала для покупки дома на территории СНТ решила воспользоваться многодетная семья Аглиуллиных из Зеленодольска.

— Специалисты фонда нам объяснили: нужно, чтобы объект был пригоден для проживания и имел подтвержденный статус жилого помещения. Если дача будет соответствовать этому требованию, то ее можно купить или построить на средства маткапитала, — рассказывает Алина Аглиуллина. — Участок с жилым домом нам помогли подобрать родители — правда, он стоит в садовом товариществе. Мы сначала навели все справки о постройке, запросив информацию в местном комитете ЖКХ о статусе и состоянии этого жилого помещения. Получили ответ о том, что дом подходит под определение «жилой», а не «садовый», и пригоден для проживания. Соответственно, мы подали заявление с документами в клиентскую службу Соцфонда. Так что с маткапиталом у нас все получилось!

— Действительно, садовый дом или дача признается жилым на основании решения местных органов власти Республики Татарстан. И если покупка дома оплачивается средствами маткапитала, то на момент ее совершения дом должен уже иметь подтвержденный статус жилого помещения. Получить его задним числом нельзя. Так что семья Аглиуллиных подошла к распоряжению средствами маткапитала очень ответственно, — отметил глава татарстанского СФР Эдуард Вафин.

Только с начала 2023 года на строительство или покупку жилого дома (в том числе на территории СНТ) за счет средств маткапитала СФР уже направил татарстанским семьям порядка 135 миллионов рублей.

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