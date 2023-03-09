Власти Казани сократили финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани сократили финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства, рассчитанной на 2020—2024 годы. С изначальных 147,34 миллиона сумма упала до 100,59 миллиона рублей.

В постановлении от 2020 года указывалось, что вся сумма выделяется из муниципального бюджета. Согласно последним внесенным изменениями, финансирование из бюджета Казани оценивается в 91,58 миллиона рублей. Остальные 9,01 миллиона привлекли из федерального бюджета еще в прошлом году.

Вместе с этим изменились и ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы. Так, при ее утверждении власти Казани рассчитывали увеличить численность самозанятых до 23,1 тыс. человек. Сейчас они ожидают, что к концу реализации программы таких лиц в городе будет насчитываться 85 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день, по последним данным, в столице Татарстана проживает 81 тысяча самозанятых. За прошлый год их стало больше на 22 тысячи.

Число субъектов малого и среднего бизнеса в столице Татарстана за прошлый год увеличилось почти на 2 тысячи. На сегодняшний день в городе их насчитывается 80,4 тысячи.



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Татьяна Демина