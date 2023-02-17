Суммарный доход самозанятых Татарстана за год составил 31,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам 2022 года зарегистрировано 234,2 тысячи самозанятых. Их суммарный задекларированный доход с начала года составил 31,4 млрд рублей, рассказал на коллегии Министерства экономики республики глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

— Рост самозанятых зафиксирован во всех наших муниципалитетах. Главам районов совместно с управлением ФНС необходимо не допускать переоформления наемных работников самозанятыми с целью ухода от уплаты налогов, — заявил он.

Тематические ярмарки для самозанятых в Татарстане проводят лишь 16 районов. Глава Минэкономики республики поручил организовать их в этом году во всех муниципалитетах.

скриншот трансляции

Напомним, в столице Татарстана на сегодняшний день насчитывается 81 тысяча самозанятых. За 2022 год их количество выросло на 23 тысячи.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина