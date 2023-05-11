В Татарстане и еще 11 регионах России ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане и еще 11 регионах России ожидаются чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

— Четвертый класс пожароопасности в ближайшие дни прогнозируется на юго-востоке Приволжского федерального округа, на юге Урала, а пятый — в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Свердловской области. Очень большая территория, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом, по словам Вильфанда, в этих регионах пока нет угроз для возникновения природных пожаров.

— Такой класс пожарной опасности не говорит о том, что возможны природные пожары. Их в начале мая не бывает, их период — июнь, июль, когда земля иссушена, торфяники и мох обезвожены из-за жары. Сейчас такие классы говорят о том, что если человек в результате небрежности или умысла создаст условия для пожара, природа будет способствовать его распространению, — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Татарстане четвертый раз продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов сохранится местами в восточных районах Татарстана с 11 по 19 мая.

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Елизавета Пуншева