В Татарстане бесплатными земельными участками обеспечили 63,7% многодетных семей, вставших на учет

В Татарстане бесплатными земельными участками обеспечены 63,7% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет. В Казани этот показатель равен 38,8%, подсчитали в Минземимуществе республики.



Сейчас количество многодетных семей, имеющих и имевших право на бесплатное получение земельного участка, в республике составляет 77 792.

Решение по включению в список на получение принято по 71 449 семьям, а всего предоставлено в общую долевую собственность 45 442 земельных участка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе председатель Комитета земельных и имущественных отношений города Ренат Галяутдинов заявил, что в Казани не хватает земельных участков для обеспечения многодетных семей. Он объяснил, что дефицит пригодных земель для формирования земельных участков остается ключевой проблемой при реализации права на получение земельного участка в качестве меры господдержки.

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Айрат Назипов