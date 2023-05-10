В Татарстане бесплатными земельными участками обеспечили 63,7% многодетных семей, вставших на учет
В Татарстане бесплатными земельными участками обеспечены 63,7% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет. В Казани этот показатель равен 38,8%, подсчитали в Минземимуществе республики.
Сейчас количество многодетных семей, имеющих и имевших право на бесплатное получение земельного участка, в республике составляет 77 792.
Решение по включению в список на получение принято по 71 449 семьям, а всего предоставлено в общую долевую собственность 45 442 земельных участка.
В январе председатель Комитета земельных и имущественных отношений города Ренат Галяутдинов заявил, что в Казани не хватает земельных участков для обеспечения многодетных семей. Он объяснил, что дефицит пригодных земель для формирования земельных участков остается ключевой проблемой при реализации права на получение земельного участка в качестве меры господдержки.
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