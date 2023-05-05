В Челнах ученица 6 класса пришла в школу с пистолетом

Ученица 6 класса в Набережных Челнах пришла в школу с пистолетом, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД России по Татарстану.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пистолет пневматический. Никто не пострадал.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, с девочкой и ее законным представителем работают инспекторы ПДН, — указали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России участились случаи, когда школьники проносят в учебные заведения оружие. Явление стало массовым после происшествия в казанской гимназии №175 11 мая 2021 года, когда бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам.

13 апреля Верховный суд Татарстана отправил на пожизненное заключение Галявиева, признавшего вину в массовом убийстве, изготовлении и применении взрывчатки и взрывного устройства, а также умышленном повреждении имущества гимназии, сообщал журналист «Реального времени».

Один из последних случаев проноса оружия в школу произошел 13 апреля в Калининском районе Санкт-Петербурга — 16-летний подросток принес в учебное заведение пневматический пистолет и устроил стрельбу. После этого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России — «хулиганство».



Как рассказывал в марте глава МВД России Владимир Колокольцев, в стране за 5 лет удалось пресечь 50 нападений на учебные заведения. Ведомство на постоянной основе информирует регионы о системах профилактики по вопросам семейного и детского неблагополучия, оказания адресной помощи, устранения условий, способствующих нарушениям.



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Маргарита Головатенко