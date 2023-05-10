Турпоток в Татарстан в первом квартале вырос почти на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан за январь — март 2023 года посетили 859 тысяч человек. Турпоток в республику, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 14,4%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По количеству туристов Татарстан по итогам января — марта занял 1-е место в Приволжском федеральном округе. В топ-3 также вошли Нижегородская область (почти 504 тысячи человек) и Башкирия (412 тысяч человек).

Наименьший турпоток среди 14 регионов ПФО по итогам первых трех месяцев года зарегистрирован в Мордовии (60,5 тысячи человек) и в Марий Эл (70,4 тысячи человек). В целом в округе он составил 3,35 млн путешественников.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По уточненным данным, за январь 2023 года Татарстан посетили 273 768 туристов. За первые два месяца турпоток составил 545 тысяч человек, следует из подсчетов Росстата.

По итогам 2022 года, как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, турпоток в республику составил 3,7 миллиона человек. По данным ведомства, 10,34% от всех туристов, посетивших регион, пришлось на жителей соседней Башкирии.



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Татьяна Демина