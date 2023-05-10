Для набережной Кабана в Казани формируют новый музыкальный плейлист

Недавно на набережной Кабана в Казани перестали включать музыку. Это связано с формированием нового музыкального плейлиста, сообщили в Дирекции парков и скверов:



— Сейчас для набережной формируется новый музыкальный плейлист. Остались технические вопросы по подключению. До конца недели музыка на Кабане снова появится.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На набережной Нижнего Кабана в Казани с 5 мая возобновили работу барбекю-зоны. Посещать зону можно по выходным и будням. С понедельника по пятницу она работает с 12.00 до 22.00, а по субботам и воскресеньям — с 10.00 до 22.00.

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Маргарита Головатенко