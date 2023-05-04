В Казани 5 мая возобновит работу барбекю-зона на Нижнем Кабане

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

С 5 мая возобновляется работа барбекю-зоны на набережной Нижнего Кабана в Казани. Об этом сообщают в Дирекции парков и скверов города.

Посещать зону можно будет по выходным и будням. С понедельника по пятницы она работает с 12.00 до 22.00, а по субботам и воскресеньям — с 10.00 до 22.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также отмечается, что в на одной площадке находятся мангал, стол, две скамейки и щипцы.

11 апреля в Казани начали обработку от клещей прогулочных береговых зон Верхнего, Среднего и Нижнего Кабана. Так сотрудники исполкома ответили на жалобы местной жительницы. Она отметила, что зафиксировано «огромное количество укусов клещей».

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Елизавета Пуншева