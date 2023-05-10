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«Телефон не отвечает! Наведите порядок!»: власти Альметьевска ищут владельца для комбината здоровья

14:40, 10.05.2023 5
«Телефон не отвечает! Наведите порядок!»: власти Альметьевска ищут владельца для комбината здоровья
Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Как выяснило «Реальное время», в Альметьевске вновь ищут нового собственника для комбината здоровья «Оазис». Почти двадцать лет назад недостроенный оздоровительный комплекс уже выставляли на торги в связи с прекращением финансирования. Тогда проект удалось спасти, и до 2017-го бани были на балансе муниципального унитарного предприятия. Однако три года назад организацию ликвидировали вследствие банкротства, и теперь начальную стоимость его имущества — комбината здоровья — оценивают в 64,6 млн рублей.

Комбинат вновь продают за долги

Строительство оздоровительного комплекса «Оазис» на углу улиц Аминова и Гафиатуллина началось в 2000 году на средства, выделенные из республиканского бюджета. В 2004 году финансирование прекратилось, и недострой был выставлен на торги. Его приобрело ООО «Оста», которое и завершило работы, доведя здание до полной готовности.

Так, в 2006 году комбинат здоровья наконец-то открыли, на церемонию приезжал экс-глава Альметьевского района Ришат Абубакиров. На тот момент «Оазис» включал в себя два банных зала и еще два для занятия фитнесом, а также шесть бассейнов и гостиницу на восемь мест.

В 2016-м у предприятия вновь начались финансовые проблемы, в Арбитражный суд Татарстана было подано заявление о банкротстве фирмы. В январе следующего года на комбинате ввели процедуру наблюдения, позднее открыли конкурсное производство. Оно завершилось 21 октября 2020-го с итоговой суммой долга в 86,4 млн рублей (на тот момент была выплачена лишь половина задолженности — 45,3 миллиона).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вместе со зданием уйдет и его оборудование

В этом году здание альметьевского комбината здоровья вновь выставили на торги. Организатором выступает Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности, а продавцом — МУП «Управление ресурсами Альметьевского района». Подача заявок на участие началась в мае и продлится до 15 июня. Сам аукцион проведут только 21 июня.

Начальная стоимость объекта составляет 64,6 млн рублей, шаг для повышения цены — 5%, или 3,2 млн рублей. При этом в марте 2017 года стоимость имущества должника оценивали в 74,7 млн рублей.

Согласно описанию лота, покупателям предлагается трехэтажное здание площадью 2879,3 квадратного метра с кадастровым номером 16:45:010116:1587. Также вместе с комплексом на продажу выставлено и его движимое имущество, а именно: три фильтра «Graf 4030», три кондиционера «Вентерна», два гейзера «SGH» и шесть бассейновых чаш с гидроизоляцией.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Телефон не отвечает! Наведите порядок!»

В разгар судебных тяжб жители Альметьевска были не в курсе проблем предприятия. Так, например, в официальной группе комбината здоровья «Оазис» во «ВКонтакте» граждане и по сей день пытаются выяснить, работает ли заведение. Последнее сообщение на стене страницы было оставлено 3 февраля 2023 года:

— Доброе утро! «Оазис» работает? Где можно режим работы увидеть? Телефон не отвечает! Наведите порядок! — пишет пользователь по имени Гуля.

Такие же комментарии появлялись в сообществе и в 2022-м, но тогда их было в разы больше:

— Не дозвониться, на вопросы не отвечаете, почему тогда создали группу? — писала Илсояр.

— «Оазис» работает, не подскажете? — интересовался Роман.

Между тем в пандемийном 2020 году заведение некоторое время было открыто и даже проводило ремонт, о котором часто спрашивают местные жители. Но сервис обслуживания порою оставлял желать лучшего:

— Очень неприятная ситуация случилась в вашем «Оазисе»! Я поняла, что там работают жестокие и бессердечные женщины на кассе. Мама пошла в баню, и мы договорились, что я ее заберу после купания, но она забыла телефон дома. Я ждала ее звонка и не ехала за ней. В итоге купаться можно только час, выгнали ее на улицу, даже не дали вызвать такси. Она на улице вся мокрая, замерзшая стояла. Ждала меня вся в слезах. Почему же вы такие жестокие? Если бы вы остались в такой ситуации? Неужели нельзя было вызвать такси? Когда я подъехала и спросила, почему же не дали телефон, чтобы вызвать такси, то сотрудница бани, во-первых, стояла без маски, во-вторых, нахамила мне, — рассказала Лилия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 10 май
    для тех районов общественные бани очень важны, конечно. для пенсионеров это настоящая отдушина
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    Анонимно 10 май
    судя по фото, вы правы
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  • Анонимно 10 май
    судя по материалу, этой бане уже конец
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    Анонимно 10 май
    свято место пусто не бывает, если место было популярным, то новые хозяева есть вероятность, что возобновят ее работу
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  • Анонимно 11 май
    Главу Альметьевска отправьте навести порядок
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