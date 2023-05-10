Татарстан занял 21-е место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Татарстан оказался на 21-м месте в рейтинге регионов России по росту зарплат. Такое исследование провели эксперты агентства «РИА Рейтинг». За исходную отметку была взята сумма в 100 тысяч рублей.

Свыше 50% работников республики будут зарабатывать по 100 тыс. рублей в месяц только примерно через 9,1 года.



Еще четверть, 25% татарстанцев, смогут дойти до 100-тысячной зарплаты через 5,2 года. А вот 75% работников удастся достигнуть такой зарплаты через 12,8 года.

На первой строчке в рейтинге расположился Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь более 25% уже получают такую зарплату, а через 2,7 года таких работников будет половина. А через 8,1 года их численность увеличится до 75%.

Более 25% работников получают 100 тыс. рублей за свой труд уже сейчас в Чукотском автономном округе и Магаданской области, которые заняли в рейтинге 2-е и 3-е места соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На последних строчках оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Жители этих республик смогут приблизиться к такому уровню заработков минимум через 15 лет.

Москва и Санкт-Петербург заняли 7-е и 14-е места. В столице свыше 50% работников республики будут зарабатывать по 100 тыс. рублей в месяц через 6,3 года, а в Питере — через 7,6 года.

Большинство татарстанцев — 63% — заявили, что недовольны своей зарплатой. Такой показатель — один из самых низких в России. Отмечается, что всего 32% жителей Татарстана вполне довольны своей зарплатой. При этом 5% респондентов заявили, что затрудняются ответить на вопрос.



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Илина Хакимова