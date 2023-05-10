Мэрия Казани: аварийные работы на канализации в Авиастроительном районе завершат до конца месяца

В Авиастроительном районе Казани на улице Тренева, 26 уже третью неделю течет канализация, пожаловались местные жители. В мэрии города сообщили, что «Водоканал» должен устранить проблему до конца месяца.



— По этому адресу специалисты водоканала ведут аварийно-восстановительные работы на сетях водоотведения. В целях соблюдения безопасности пешеходов и транспорта выставили ограждения, — указали в исполкоме.

Параллельно в ежедневном режиме на месте откачивают стоки из колодцев. В мэрии указали, что в настоящий момент излив на участке не наблюдается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе на водопроводе по ул. Солидарности, 18 в казанских Дербышках произошел прорыв, из-за чего часть поселка осталась без воды. Жители возмутились тем, что никто не предупредил их о продолжающемся ремонте.



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Маргарита Головатенко