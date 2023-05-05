Часть казанского поселка Дербышки осталась без воды из-за прорыва на водопроводе

Фото: соцсети

На водопроводе по ул. Солидарности, 18 в казанских Дербышках произошел прорыв, из-за чего часть поселка осталась без воды, сейчас проблему устраняют, сообщили в комитете ЖКХ Казани.



Как сообщают местные жители, вода течет по улицам со вчерашнего дня — аварию не смогли устранить оперативно. Жители возмутились тем, что никто не предупредил их о продолжающемся ремонте:

— Почему нигде не сообщают о крупной проблеме? Есть соцсети Советского района, ЖКХ, но нет — все молчком, люди должны сидеть и ждать, не говоря о том, что никаких цистерн с водой нет, разумеется.

В Комитете ЖКХ указали, что подвоз воды организовали, а адреса корректируют по заявкам жителей. В настоящее время автоцистерны стоят на ул. Парковой, 25 и на ул. Солидарности, 18.

Тут жители тоже посетовали, что до их запроса не было и сообщений о том, по каким адресам находятся цистерны:

— Когда становится понятно, что авария и тут все надолго, почему нельзя оповестить через официальные структуры о проблеме, чтобы люди подготовились? — задаются вопросом казанцы.

Фото: «Яндекс.Карты»

В конце марта в некоторых домах Московского района Казани отключали воду в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал» по улице Гагарина, 93, 99.



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Маргарита Головатенко