В России выявили 2 405 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 2 405 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 281 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 886 898 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 10 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 278 человек, всего выздоровевших — 22 301 223 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 24 россиян, всего от инфекции скончались 398 602 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко