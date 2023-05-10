Задолженность по взносам на капремонт многоквартирных домов в Татарстане составляет 395 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане задолженность по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов на сегодняшний день составляет 395 млн рублей. Об этом рассказал гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров.

— С момента образования Фонда в период с 1 июня 2014 года по 2023 год по статье «Взнос за капитальный ремонт» было начислено 31,209 млрд рублей. Сумма сборов составила 30,794 млрд рублей. Процент сбора — более 98%. Задолженность составляет 395 млн рублей, — сообщил он.

Айрат Абузяров напомнил, что с 1 января 2023 года ежемесячный взнос на капремонт в Татарстане составляет 6,95 рубля с одного квадратного метра.

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Напомним, в Татарстане в 2023 году на программу капремонта многоквартирных домов выделено 6,7 млрд рублей. За 15 лет на работы потратили 83,177 млрд рублей, охватив работами 11 685 объектов.

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Татьяна Демина