«Коммерсантъ»: Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам
Минздрав предложил перераспределить часть медицинских задач врачей среднему медперсоналу. Ведомство считает, что это повысит доступность медпомощи без потери качества, сообщает «Коммерсантъ».
Медсестрам предлагают передать в том числе обязанности по подготовке списков граждан для проведения диспансеризации и профмедосмотров, а еще проведение санитарно-гигиенического просвещения россиян. Есть и непосредственно медицинские функции: проведение медосмотров; диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями; оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения; активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения; организация и проведение школ здоровья.
В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава считают, что перераспределение позволит повысить доступность медпомощи без потери качества. Это должно позволить «высвободить» время врача на работу с пациентом.
Согласно данным профессионального опроса, почти половина врачей встретили инициативу хорошо и готовы передать среднему персоналу даже доврачебный прием. А вот среди медсестер поддерживают идею министерства менее 10%.
«Реальное время» рассказывало, как живет и работает медсестра одного из самых «горячих» отделений РКБ — приемно-диагностического. Екатерина Шарафеева здесь уже 10 лет, с самого выпуска из медицинского колледжа. Она с теплотой и любовью рассказывает о своей работе, с юмором вспоминает курьезы и грустит, говоря о трагедиях. Каждый день встречаясь с самыми разнообразными случаями, она горячо увлечена своей работой и уверена: помогать людям здесь, «на передовой» — это ее призвание.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым