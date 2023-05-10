«Коммерсантъ»: Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав предложил перераспределить часть медицинских задач врачей среднему медперсоналу. Ведомство считает, что это повысит доступность медпомощи без потери качества, сообщает «Коммерсантъ».



Медсестрам предлагают передать в том числе обязанности по подготовке списков граждан для проведения диспансеризации и профмедосмотров, а еще проведение санитарно-гигиенического просвещения россиян. Есть и непосредственно медицинские функции: проведение медосмотров; диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями; оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения; активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения; организация и проведение школ здоровья.

В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава считают, что перераспределение позволит повысить доступность медпомощи без потери качества. Это должно позволить «высвободить» время врача на работу с пациентом.

Согласно данным профессионального опроса, почти половина врачей встретили инициативу хорошо и готовы передать среднему персоналу даже доврачебный прием. А вот среди медсестер поддерживают идею министерства менее 10%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» рассказывало, как живет и работает медсестра одного из самых «горячих» отделений РКБ — приемно-диагностического. Екатерина Шарафеева здесь уже 10 лет, с самого выпуска из медицинского колледжа. Она с теплотой и любовью рассказывает о своей работе, с юмором вспоминает курьезы и грустит, говоря о трагедиях. Каждый день встречаясь с самыми разнообразными случаями, она горячо увлечена своей работой и уверена: помогать людям здесь, «на передовой» — это ее призвание.

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Маргарита Головатенко