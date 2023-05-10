Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и до +19 градусов

В среду, 10 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +19 °С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер 6—11 м/с. По республике ветер может усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью и утром с 9 на 10 мая на территории Татарстана ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов.

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Илина Хакимова