Диетолог посоветовала запивать шашлык теплой водой или натуральным соком

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, какие напитки лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию жареного мяса в интервью радио Sputnik.

Медики считают, что полезнее всего запивать шашлык теплой водой.

Однако также подойдет и натуральный сок: например, баранину можно запивать яблочным соком — он хорошо утолит жажду, добавит вкусовые оттенки, но не будет забивать запах самого шашлыка. А вот курицу или индейку следует запивать виноградным или ананасовым соком.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Томатный сок лучше всего подойдет к свинине: он будет выполнять роль соуса и одновременно способствовать перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности.

Сухое вино тоже может способствовать перевариванию шашлыка, однако не следует забывать об опасности алкоголя для организма, подчеркнула диетолог.

А вот любителям молочных продуктов Богданова предложила тан — это такой кисломолочный напиток.

В заключение диетолог отметила, что при выборе напитков для праздничного стола следует обращать внимание на их состав и выбирать те, в которых нет сахара, так как сахаросодержащие продукты могут создать дополнительную нагрузку на организм, особенно в сочетании с жирным мясом.



При выборе мяса для шашлыка нужно обращать внимание на его запах и внешний вид. Не стоит покупать уже маринованный продукт. Также лучше покупать его на рынках или в магазинах.

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Илина Хакимова