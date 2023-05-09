Торговля между Китаем и США в январе — апреле упала на 11,2%, до $217,9 млрд

В январе — апреле текщего года объем торгового оборота между Китаем и США снизился в годовом исчислении на 11,2%, до $217,9 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.

А экспорт из Китая в США за этот же период упал на 14,3% и составил $158,25 млрд.

Поставки из Америки в КНР также снизились на 2%, до $59,67 млрд. Однако, США все еще остается одним из крупнейших торговых партнеров КНР. В апреле объем торговли двух стран составил $56,36 млрд, снизившись на 5,7% по сравнению с мартом.

Всего Китай поставил Соединенным Штатам товаров на $43,02 млрд, а импорт в КНР из США составил $13,34 млрд.



В 2021 году китайско-американский товарооборот вырос на 28,7%, до $755,64 млрд. В 2022 году он достиг $759,4 млрд, увеличившись на 0,6%.

По итогам первого квартала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 38,7%, составив $53,845 миллиарда. Китай экспортировал в Россию товаров на $24,073 млрд (рост по сравнению с 2022 годом составил 47,1%), импорт — $29,772 млрд (рост — 32,6%).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова