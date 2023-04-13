Товарооборот России и Китая вырос на 38,7%

По итогам первого квартала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 38,7%, составив $53,845 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.



Китай экспортировал в Россию товаров на $24,073 млрд (рост по сравнению с 2022 годом составил 47,1%), импорт — $29,772 млрд (рост — 32,6%).

Отдельно в марте уровень товарооборота двух стран составил $20,064 млрд: Россия ввезла в Китай товаров на сумму $11,02 млрд, а приобрела оттуда — на $9,044 млрд.

В целом по итогам 2022 года товарооборот между этими государствами вырос на 29,3% и составил рекордные $190,271 миллиарда.

По итогам прошлого года Россия и Китай стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по показателю. Торговый профицит Китая вырос на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений $877,6 млрд. Россия же нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных $333,4 млрд.

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Илина Хакимова