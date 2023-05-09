Зеленский обсудил с фон дер Ляйен поставку Киеву «1 млн снарядов»

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с приехавшей в Киев главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поставку Киеву «1 млн артиллерийских снарядов».

— Сегодня я выражаю Урсуле благодарность за готовность Евросоюза дать Украине боеприпасы — 1 млн снарядов для артиллерии. Обсудили среди прочего вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов, ведь в них уже есть потребность, — сказал он.

Украинский президент таже отметил, что обсуждал с главой ЕК принятие Евросоюзом 11-го пакета санкций против России, заявив, что Киев просит включить туда ограничения против атомной отрасли.

Фото: wikimedia.org

Зеленский заявил, что на встрече снова поднял тему евроинтеграции Украины. Он выраил надежду, что уже в июне Киев получит положительную промежуточную оценку Европейской комиссии по прогрессу на этом пути, передает ТАСС.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 11-й пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.



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Илина Хакимова