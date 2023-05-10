В Госдуме призвали ограничить показ серии «Гриффинов» про Челябинск
В Госдуме предложили ограничить показ эпизода мультсериала «Гриффины» про Челябинск, с инициативой выступила депутат Яна Лантратова.
Она указала, что в серии мультфильма Челябинск называют «Уральским Чикаго», где разрушаются дома, а жители пьют и читают газету «Россия вчера». По сюжету, жители подвергаются действию радиации и заражаются «коровьей чумой».
Во второй части серии местный священник объявляет «Украину частью России», а русского хакера Ивана и Мэг Гриффин мужем и женой.
— Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности, — приводит RT слова Лантратовой.
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