В Госдуме призвали ограничить показ серии «Гриффинов» про Челябинск

Фото: кадр серии

В Госдуме предложили ограничить показ эпизода мультсериала «Гриффины» про Челябинск, с инициативой выступила депутат Яна Лантратова.



Она указала, что в серии мультфильма Челябинск называют «Уральским Чикаго», где разрушаются дома, а жители пьют и читают газету «Россия вчера». По сюжету, жители подвергаются действию радиации и заражаются «коровьей чумой».

Фото: кадр серии

Во второй части серии местный священник объявляет «Украину частью России», а русского хакера Ивана и Мэг Гриффин мужем и женой.

— Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности, — приводит RT слова Лантратовой.

Фото: кадр серии

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Маргарита Головатенко