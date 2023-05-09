Экс-президент Молдавии выступил за восстановление партнерских отношений с Россией

Лидер Соцпартии, экс-президент Молдавии Игорь Додон выступил за восстановление партнерских отношений с Россией. По его словам, восстановление отношений поддерживает большинство жителей республики.



— Владимир Владимирович Путин — это государственник, патриот своей страны. Мы с ним всегда были в хороших отношениях. Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы все-таки вернем наше [межгосударственное] сотрудничество на должный уровень, которого хотят большинство жителей Молдавии, — приводит его слова ТАСС.

Додон считает, что отношения между странами должны вернуться на «уровень стратегического партнерства». Вместе с тем Молдавия должна сохранять дружеские отношения с ЕС, который выступает одним из главным торговых партнеров республики.

В 2021 году, после победы на парламентских выборах Партии действия и солидарности (ПДС), поддерживающей действующего лидера Майю Санду, Додон упоминал, что это может положить конец хорошим отношениям с Россией:

— Надеюсь, что нынешнему президенту и поддерживающему ее парламенту хватит ума, чтобы не довести ситуацию с РФ до того, что у нас было в 2014—2015 годах, когда мы остались практически без рынков сбыта и когда высылали дипломатов РФ из Кишинева.

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Маргарита Головатенко