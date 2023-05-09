Прокуратура в Татарстане проводит проверку после крушения параплана

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Камская транспортная прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Заинском районе Татарстана, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



Параплан упал около села Светлое Озеро — во дворе дома по улице Академика Акатьева, примерно в 7:20. Пилот 1968 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.

На место выехали исполняющий обязанности Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛОП на станции Набережные Челны. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На месте ЧП работают спасатели. Причина происшествия устанавливается.

В июле 2021 года взлет на параплане с небольшого холма в Тукаевском районе едва не обернулся трагедией — параплан сложился в воздухе и рухнул на землю вместе с неопытным парапланеристом. Он выжил, но 10 недель пролежал в гипсе и заново учился ходить. Суд наказал обвиняемых условными сроками, попутно установив — надзора за данным бизнесом в Татарстане нет. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко