В Татарстане упал параплан — пилот погиб

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Около села Светлое Озеро в Заинском районе Татарстана потерпел крушение параплан, он упал во дворе дома по улице Академика Акатьева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Пилот 1968 года рождения погиб. На месте ЧП работают спасатели. Причина происшествия устанавливается.

В июле 2021 года взлет на параплане с небольшого холма в Тукаевском районе едва не обернулся трагедией — параплан сложился в воздухе и рухнул на землю вместе с неопытным парапланеристом. Он выжил, но 10 недель пролежал в гипсе и заново учился ходить. Суд наказал обвиняемых условными сроками, попутно установив — надзора за данным бизнесом в Татарстане нет. Подробности — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко