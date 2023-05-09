ВС России нанесли удар по резервам ВСУ высокоточным оружием

ВС России 9 мая нанесли удар высокоточным оружием по местам временной дислокации резервов ВСУ, сообщает Минобороны России.



— Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также по складам боеприпасов, — приводит RT сообщение ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

7 мая российская противовоздушная оборона сбила 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем. БПЛА были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.



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Маргарита Головатенко