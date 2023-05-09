На входе в казанский парк Победы образовалась большая очередь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На входе в казанский парк Победы образовалась большая очередь, передает наш корреспондент с места событий.

Люди стремятся попасть в парк, где сегодня проходят различные мероприятия.

Так, уже с утра в парке Победы работают разные тематические площадки. В 12:00 начался запланированный парад юнармейцев, после которого должен пройти фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары победы». В 15 часов гости парка смогут увидеть выступления творческих коллективов города, а в 18:00 там прозвучат мелодии 1930—40-х годов в исполнении оркестра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня утром в парке Победы прошло торжественное возложение венков и гирлянд воинской славы к Вечному огню. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин и другие.

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Илина Хакимова