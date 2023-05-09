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Рустам Минниханов принял участие в акции «Бессмертный полк»

09:07, 09.05.2023
Рустам Минниханов принял участие в акции «Бессмертный полк»
Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня утром принял участие в акции «Бессмертный полк», сообщили в его пресс-службе.

Он приехал на возложение цветов в парк Победы на автомобиле с фотографией своего дяди — Галимзяна Миннехановича Минниханова.

В октябре 1941 года он прибыл в пополнение 359-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии Западного фронта. 15 декабря 1941 года в возрасте 19 лет он пал в бою.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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