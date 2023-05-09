Фильм «Вызов» стал лидером проката в России и странах СНГ в выходные
Российский фильм «Вызов» снова стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав почти 212 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 4 по 7 мая.
«Вызов», режиссером которого выступил Клим Шипенко, стал первым в мире полнометражным художественным фильмом, снятым в космосе профессиональными кинематографистами. Часть сцен с участием актрисы Юлии Пересильд была снята на Международной космической станции (МКС) самим режиссером. Фильм вышел на экраны 20 апреля.
За 18 дней проката удалось собрать 1,2 млрд рублей, что лишь на 4% меньше, чем было у «Экипажа» Николая Лебедева ровно семь лет назад.
На втором месте расположилась вышедшая 4 мая кинокартина режиссера Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 3», которая собрала 86 млн рублей за выходные.
Третье место занял вышедший 27 апреля российский мультфильм Владимира Сакова «Яга и книга заклинаний», за минувшие выходные он собрал 37,8 млн рублей.
Отметим, что за воскресенье, 7 мая, кинотеатры России и стран СНГ собрали около 215 миллионов рублей.
Россияне стали реже смотреть советские фильмы. За год их популярность упала на 13%. Чаще всего советскую классику смотрят в январе — на 38% чаще, чем в другие месяцы. Отмечается, что это связано с новогодними выходными, во время которых традиционно пересматриваются советские фильмы.
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