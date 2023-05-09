Фильм «Вызов» стал лидером проката в России и странах СНГ в выходные

Российский фильм «Вызов» снова стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав почти 212 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 4 по 7 мая.

«Вызов», режиссером которого выступил Клим Шипенко, стал первым в мире полнометражным художественным фильмом, снятым в космосе профессиональными кинематографистами. Часть сцен с участием актрисы Юлии Пересильд была снята на Международной космической станции (МКС) самим режиссером. Фильм вышел на экраны 20 апреля.

Фото: kinopoisk.ru

За 18 дней проката удалось собрать 1,2 млрд рублей, что лишь на 4% меньше, чем было у «Экипажа» Николая Лебедева ровно семь лет назад.

На втором месте расположилась вышедшая 4 мая кинокартина режиссера Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 3», которая собрала 86 млн рублей за выходные.

Третье место занял вышедший 27 апреля российский мультфильм Владимира Сакова «Яга и книга заклинаний», за минувшие выходные он собрал 37,8 млн рублей.

Отметим, что за воскресенье, 7 мая, кинотеатры России и стран СНГ собрали около 215 миллионов рублей.

Россияне стали реже смотреть советские фильмы. За год их популярность упала на 13%. Чаще всего советскую классику смотрят в январе — на 38% чаще, чем в другие месяцы. Отмечается, что это связано с новогодними выходными, во время которых традиционно пересматриваются советские фильмы.

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Илина Хакимова