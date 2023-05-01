Россияне стали реже смотреть советские фильмы

Россияне стали реже смотреть советские фильмы. За год их популярность упала на 13%, сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего советскую классику смотрят в январе — на 38% чаще, чем в другие месяцы. Отмечается, что это связано с новогодними выходными, во время которых традиционно пересматриваются советские фильмы.

Самыми просматриваемыми фильмами в 2023 году являются «Любовь и голуби», «Мойдодыр», «Девчата», «Морозко», «Иван Васильевич меняет профессию».

Напомним, согласно одному исследованию, в России 45% геймеров хотели бы увидеть фильм, снятый по одноименной игре Atomic Heart. Еще 44% любителей заявили, что не отказались бы от кинокартины, сюжет которой будет основан на событиях игры Cyberpunk 2077.

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Елизавета Пуншева