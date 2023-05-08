Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая совершит рабочий визит в Россию, а также примет участие в параде Победы в Москве, сообщает его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

— Девятого мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — отметил пресс-секретарь.

Также он рассказал, что Токаев посетит Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны, добавили в «РИА Новости». Глава Татарстана также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.



Фото: kremlin.ru (2022 год)

В ночь со 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате оба летательных аппарата были сбиты военными. Вследствие падения и разлета осколков БПЛА пострадавших и материального ущерба нет. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства накануне Дня Победы, парада 9 Мая. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад на Красной площади 9 мая, несмотря на это, состоится.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова