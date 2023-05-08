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Мевлют Чавушоглу заявил об отказе Турции от присоединения к антироссийским санкциям США и ЕС

15:27, 08.05.2023
Мевлют Чавушоглу заявил об отказе Турции от присоединения к антироссийским санкциям США и ЕС
Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Buitenlandse Zaken

Турция не планирует присоединяться к антироссийским санкциям США и Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

— Мы не будем присоединяться к односторонним санкциям, которые США и ЕС ввели против России. Мы исходим из своей выгоды и собственного процветания. При этом мы пристально следим за исполнением положений Конвенции Монтрё, — отметил он в интервью телеканалу Lider Haber.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов. Не исключено, что все будет готово к летнему сезону.

Напомним, антироссийские санкции США и страны Европы начали вводить после объявления президентом России 24 февраля 2022 года специальной военной операции. Ограничительные меры затронули как само государство, так и отдельных граждан, включая самого Владимира Путина, его окружение, чиновников, бизнесменов и компании.

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Елизавета Пуншева
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