Дмитрий Песков прокомментировал слова властей Украины об убийствах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».



— Это действительно чудовищное заявление. Это заявление и сказанное господином Будановым является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности, — указал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что спецслужбы России учтут заявление украинских властей и будут принимать все необходимые меры, сообщает ТАСС.



— Мы решительным образом осуждаем такие заявления. У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений, — подчеркнул он.

Также Песков отметил, что в России будут очень внимательно отслеживать реакцию ЕС и США на заявления украинских властей о готовности убивать россиян. Представитель Кремля добавил, что такие заявления киевского режима только подтверждают правильность решения президента России Владимира Путина о начале СВО.

В ночь со 2 на 3 мая Украиной была предпринята попытка нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

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Илина Хакимова