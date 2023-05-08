Президент Узбекистана подписал указ о досрочных выборах главы государства
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, об этом сообщается в его telegram-канале. Накануне Мирзиеев подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы.
— Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной Конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно, — заявил Мирзиеев.
Отметим, что это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию Узбекистана, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.
Также по конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
Напомним, Мирзиеева избрали на должность президента на внеочередных выборах в декабре 2016 года — спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. А в октябре 2021 года Мирзиеев набрал 80,1% голосов и вновь выиграл президентские выборы.
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