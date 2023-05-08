Президент Узбекистана подписал указ о досрочных выборах главы государства

В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, об этом сообщается в его telegram-канале. Накануне Мирзиеев подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы.

— Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной Конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно, — заявил Мирзиеев.

Отметим, что это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию Узбекистана, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.

Фото: t.me/shmirziyoyev

Также по конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

Напомним, Мирзиеева избрали на должность президента на внеочередных выборах в декабре 2016 года — спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. А в октябре 2021 года Мирзиеев набрал 80,1% голосов и вновь выиграл президентские выборы.

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Илина Хакимова