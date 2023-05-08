В Госдуме предложили вернуть российский лес под контроль лесников

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила вернуть ответственность за обеспечение безопасности лесного хозяйства лесничим. Она напомнила, что в 2006 году был принят Лесной кодекс, который серьезно изменил порядок ведения лесного хозяйства.

— Документ переложил основные обязательства по присмотру за лесами на региональные власти, а на лесников — работу с документооборотом. По статистике, в начале нулевых «бумагописание» занимало примерно 10% рабочего времени лесничеств, а после введения нового кодекса — около 75%. Тем временем леса болеют, сохнут и горят, — написала она в своем telegram-канале.

Помимо этого, депутат предложила усилить проверки по расходованию средств, выделяемых на профилактику пожаров в регионах. Только в прошлом году на эти цели было выделено около 14 млрд рублей, подчеркнула Лантратова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за лесных пожаров в двух российских регионах ввели режим ЧС. Речь идет о Тюменской области и городском округе Ревда в Свердловской области. А в Курганской области объявили эвакуацию жителей двух деревень. В одной из них загорелись 20 домов и одна школа.

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Айрат Назипов