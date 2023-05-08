В России предложили проводить интернет в малые деревни
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал расширить программу обеспечения интернетом жителей небольших населенных пунктов. Свое мнение он выразил в telegram-канале.
— Интернет в небольшие населенные пункты должен проводиться независимо от количества жителей. Вместе с этим необходимо увеличить радиус покрытия внутри каждой деревни, чтобы людям не приходилось доплачивать за подключение, — считает Миронов.
Миронов отметил, что нужно решать проблему срочно путем «расширения программы цифровизации села».
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