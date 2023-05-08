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В России предложили проводить интернет в малые деревни

02:31, 08.05.2023 1
В России предложили проводить интернет в малые деревни
Фото: duma.gov.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал расширить программу обеспечения интернетом жителей небольших населенных пунктов. Свое мнение он выразил в telegram-канале.

— Интернет в небольшие населенные пункты должен проводиться независимо от количества жителей. Вместе с этим необходимо увеличить радиус покрытия внутри каждой деревни, чтобы людям не приходилось доплачивать за подключение, — считает Миронов.

Фото: duma.gov.ru

Миронов отметил, что нужно решать проблему срочно путем «расширения программы цифровизации села».

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Айрат Назипов
ОбществоВластьТехнологии

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 май
    т город интернет соединением обеспечь что не умоляет
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