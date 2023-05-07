ФК «Зенит» обыграл московский «Спартак» и стал чемпионом РПЛ

Фото: Футбольный клуб «Зенит»

Санкт-Петербургский «Зенит» на своем поле переиграл московский «Спартак» и досрочно выиграл чемпионат России по футболу. Команда Сергея Семака добыла победу на последних минутах матча.

Походу встречи «Зенит» трижды выходил вперед. Сначала команду вывел вперед гол Клаудиньо, но Кейта сравнял счет. Ситуация повторилась вновь. На гол Андрея Мостового «Спартак» ответил результативным ударом Квинси Промеса. Но в добавленное время питерцы установили окончательный счет в матче — 3:2. Победный гол забил Иван Сергеев.

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» набрал 64 очка и оторвался от ближайшего преследователя — московского ЦСКА — на 13 очков. Таким образом, команда Сергея Семака в девятый раз стала чемпионом России по футболу.

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Айрат Назипов