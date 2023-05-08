В Казани на автобусных остановках появились новые плакаты в честь героев Великой Отечественной войны

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Московском районе Казани появились плакаты в честь героев Великой Отечественной войны. В этом году в преддверии 9 Мая в городе оформили еще шесть остановочных павильонов, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

На остановке «Разъезд Восстания» жители могут узнать о Герое Советского Союза Александре Григорьевиче Васильченко. С мая 1943 года Васильченко был летчиком-испытателем авиационного завода №22, ныне это КАПО им. Горбунова. Плакат, посвященный Герою Советского Союза Алексею Исаеву, появился на остановке «Площадь Восстания».

В честь участника Великой Отечественной войны Александра Бондаренко оформлена остановка «Татмедиа» на бульваре Фестивальный. Остановка «Улица Батыршина» посвящена герою, в честь которого названа, а «Яшьлек» расскажет о летчике-испытателе, бомбардировщике Николае Аржанове. На «Улице Гагарина» жители могут узнать о заслугах летчика-испытателя Анвара Каримова.

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В прошлом году на точках «Гуманитарный институт» и «Северный вокзал» власти разместили плакаты с информацией о подвигах Федора Савельева и Бориса Машковцева. Еще три остановки, «Серп и Молот», «Речной техникум» и «Улица Красикова», оформили в честь Николая Столярова, Владимира Иовлева и Юрия Красикова.

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Айрат Назипов