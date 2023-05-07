Разорвавший контракт с «Татнефтью» польский концерн Orlen ежедневно теряет $30 млн

Польский энергетический концерн Orlen, который расторг контракт с «Татнефтью», ежедневно теряет около $30 млн из-за запрета на импорт российской нефти. Об этом заявил глава предприятия Даниэль Обайтек.

— Это вопрос отказа поддерживать Россию. Это рыночная стоимость отказа, которая распространяется на все компании, которые не импортируют нефть из России, — цитирует его интервью Financial Times RT.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

У Orlen оставался контракт на поставки нефти с «Татнефтью», который действовал до декабря 2024 года, по нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн нефти в месяц. В начале апреля стало известно, что компания разорвала последний контракт на поставку нефти из России. Соглашение было расторгнуто с татарстанской компанией.

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Айрат Назипов