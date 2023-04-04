Польский концерн Orlen расторг контракт с «Татнефтью»

Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России. Как сообщил глава компании Даниель Обайтек, они расторгли соглашение с «Татнефтью».

— Мы без штрафов расторгли этот контракт. В условиях контракта был пункт, что, если нефть не поставлена в течение определенного периода времени, мы имеем право расторгнуть контракт. Таким образом, мы не платим за нефть, которую не взяли, — цитирует его интервью телеканалу Polsat «РИА Новости».

У Orlen оставался контракт на поставки нефти с «Татнефтью», который действовал до декабря 2024 года, по нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн нефти в месяц.

Фото: commons.wikimedia.org

25 февраля Обайтек сообщил, что Россия перестала поставлять нефть в Польшу по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что из России поступало 10% сырой нефти. Также Обайтек отмечал, что Польша готова к таким реалиям и найдет чем заменить российскую нефть.

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Айрат Назипов