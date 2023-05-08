«Ростех» вышел из состава акционеров АвтоВАЗа

Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров АвтоВАЗа и передала свой пакет подведомственному Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ

Отмечается, что с 5 мая НАМИ является единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг». В пресс-службе «Ростеха» агентству подтвердили факт выхода госкорпорации из капитала АвтоВАЗа, не уточнив подробности сделки.

До этого «Ростеху» принадлежало 32,3% Волжского автозавода.

Фото: rostec.ru

В мае прошлого года глава Минпромторга России Денис Мантуров возглавил совет директоров автомобилестроительной компании АвтоВАЗ. Он отмечал, что новые продукты будут разрабатываться, в том числе, на российских платформах с использованием отечественных инжиниринговых компетенций.

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Айрат Назипов