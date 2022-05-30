Глава Минпромторга возглавил совет директоров АвтоВАЗа

Глава Минпромторга России Денис Мантуров возглавил совет директоров автомобилестроительной компании АвтоВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра промышленности и торговли страны, новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием отечественных инжиниринговых компетенций. Также планируется максимальное привлечение российских поставщиков компонентов.



Фото: wikipedia.org/Vyacheslav Bukharov

— Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Минпромторг России и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения «НАМИ» окажут всю необходимую поддержку предприятию, — рассказал Мантуров.

Недавно сообщалось, что АвтоВАЗ возглавил экс-министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Напомним, группа Renault передала в госсобственность 68%-ную долю в АвтоВАЗе в управление ФГУП «НАМИ».

Диана Жиленкова