Сирию вернут в Лигу арабских государств

Главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию. Об этом заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

— На заседании министров иностранных дел ЛАГ было одобрено возвращение места Сирии в Лиге арабских государств, — передает его слова агентство INA.

Он добавил, что достичь такого результата удалось благодаря усилиям, предпринятым Ираком.

Фото: commons.wikimedia.org

Участие Сирии в деятельности организации было приостановлено в ноябре 2011 года после «арабской весны». Спустя 3 года Лига осудила действия президента страны Башара Асада.

О том, что решение по Сирии примут сегодня «Реальное время» писало ранним утром. Внеочередное заседание прошло в штаб-квартире организации в Каире.

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Айрат Назипов