Сирию вернут в Лигу арабских государств
Главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию. Об этом заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
— На заседании министров иностранных дел ЛАГ было одобрено возвращение места Сирии в Лиге арабских государств, — передает его слова агентство INA.
Он добавил, что достичь такого результата удалось благодаря усилиям, предпринятым Ираком.
Участие Сирии в деятельности организации было приостановлено в ноябре 2011 года после «арабской весны». Спустя 3 года Лига осудила действия президента страны Башара Асада.
О том, что решение по Сирии примут сегодня «Реальное время» писало ранним утром. Внеочередное заседание прошло в штаб-квартире организации в Каире.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым