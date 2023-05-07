Решение о возвращении Сирии в ЛАГ может быть принято уже сегодня

Официальный представитель генсека Лиги арабских государств Гамаль Рушди заявил, что решение о возвращении Сирии в ЛАГ может быть принято в воскресенье на внеочередной встрече глав МИД организации. Об этом сообщает «РИА Новости».

МИД Египта сообщал, что министры иностранных дел стран ЛАГ проведут в воскресенье внеочередное заседание в штаб-квартире организации в Каире, на котором обсудят Сирию и Судан.

Вчера Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально получили статус «партнера по диалогу» в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— ОАЭ официально получили статус «партнера по диалогу» в ШОС на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации... Кульминацией участия ОАЭ стало подписание меморандума о взаимопонимании о присоединении к ШОС в качестве партнера по диалогу, — говорилось в сообщении.

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Максим Кокунин