Съемки финального сезона «Очень странные дела» приостановили из-за забастовки сценаристов

Фото: Логотип сериала

Авторы сериала «Очень странные дела» решили приостановить работу над пятым сезоном. Они взяли паузу из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки.

— С началом съемок написание сценария не заканчивается. Хотя мы и рады началу работы с нашими потрясающими актерами и съемочной группой, это невозможно в условиях забастовки. Мы надеемся, что будет достигнуто справедливое соглашение, и мы сможем вернуться к работе, — написал в соцсетях один из создателей шоу.

«Очень странные дела» — это американский научно-фантастический драматический сериал ужасов. Впервые он вышел на экраны 15 июля 2016 года. До забастовки шла работа над пятым финальным сезоном.

Фото: ru.wikipedia.org/Gage Skidmore

В начале мая в США началась забастовка голливудских сценаристов: авторы текстов не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Последний раз такая забастовка среди сценаристов проходила в 2007 году и продлилась больше трех месяцев (100 дней).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов