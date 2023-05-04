NYT: в США из-за забастовки сценаристов перестанут выходить новые выпуски вечерних шоу

В США на днях началась забастовка голливудских сценаристов: авторы текстов не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Последний раз такая забастовка среди сценаристов проходила в 2007 году и продлилась больше трех месяцев (100 дней).

The New York Times сообщает, что в Америке приостановят выпуск новых эпизодов вечерних шоу из-за забастовки.



Это программы Джимми Фэллона, Стивена Колбера, Джимми Киммела, Сета Майерса. NBC, ABC и CBS будут показывать повторы предыдущих серий. Например, в «Поздней ночью с Сетом Майерсом» должно было выйти интервью с Рейчел Вайс, однако вместо него покажут февральские передачи.

Фото: flickr.com

Пока неизвестно, насколько притормозили новые выпуски вечерних шоу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова