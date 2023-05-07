Татарстан присоединился к федеральному проекту «Земля для туризма»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в число субъектов России, задействованных в проекте «Земля для туризма». Соответствующее соглашение заключено между Росреестром, Роскадастром и правительством республики.

— Сервис «Земля для туризма» — это геоинформационная система, позволяющая отобразить все объекты инвестиций, например, будущие технопарки или гостиницы. Благодаря сервису будущие застройщики и инвесторы видят, где находятся те или иные объекты, как они обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, — объяснил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

В ближайшее время в республике будет создан оперативный штаб по выявлению земельных участков и территорий, возможных для вовлечения в туристскую деятельность. В его состав войдут представители Росреестра Татарстана, филиала ППК «Роскадастр» по республике, а также органов исполнительной власти региона и другие заинтересованные участники рынка недвижимости.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Информация для сервиса «Земля для туризма» будет размещаться на публичной кадастровой карте Росреестра — по аналогии с сервисом «Земля для стройки», где отображаются сведения о свободных землях для жилищного строительства. Благодаря этому заинтересованные лица — граждане, предприниматели и инвесторы — смогут выбирать понравившиеся участки и территории, обладающие туристическим потенциалом, — рассказал руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Напомним, онлайн-сервис «Земля для строительства» стал доступен жителям Татарстана в феврале 2021 года. Как пояснял заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Артем Костин, нововведение необходимо для того, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн на ПКК могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли.

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Айрат Назипов