Выбрать землю для строительства жилья в РТ можно на публичной кадастровой карте

Жителям Татарстана стал доступен онлайн-сервис «Земля для строительства». Новая услуга для заинтересованных граждан и застройщиков размещена на Публичной кадастровой карте. Пока сервис, запущенный Росреестром, тестируется в четырех регионах — Татарстане, Пермском крае, Самарской и Псковской областях.

Как пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Артем Костин, нововведение необходимо для того, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн на ПКК могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли. Сервис позволит обеспечить связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами. Потенциальные инвесторы смогут заполнить форму обращения, связанного с конкретным объектом, и отправить его в уполномоченный орган.

Фото: скриншот pkk.rosreestr.ru

Для поиска земельных участков и территорий необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой карты, выбрать вкладку «Участок» — «Жилищное строительство» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку (без пробелов). Например, в Татарстане это «16:*».

Для создания обращения, связанного с земельным участком или территорией, имеющими потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.

Напомним, на территории Татарстана стартовал пилотный проект по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Эта база объединит в одном месте информацию из разных федеральных систем.

